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ما حصل مع هذه الطفلة مروّع: خرجت من المنزل من دون علم عائلتها والنتيجة كارثية!

ما حصل مع هذه الطفلة مروّع: خرجت من المنزل من دون علم عائلتها والنتيجة كارثية!





وفي التفاصيل، استجاب جنود من مركز جاكسون التابع لشرطة ولاية ميشيغان في أميركا لحادث سيارة يوم الجمعة 13 أيلول وعثروا لدى وصولهم على طفلة ملقاة على الطريق.



وساعد الجنود، بحسب البيان الذي أصدره المركز، في إجراءات إنقاذ حياة الطفلة قبل وصول خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث.



وأعلنت الشرطة لاحقاً وفاة الطفلة بعد نقلها إلى مستشفى هيلسديل متأثرة بجروحها.



المصدر

توفيت طفلة تبلغ من العمر عامين بعد خروجها من منزلها بعدما وضعتها عائلتها في الفراش.وفي التفاصيل، استجاب جنود من مركز جاكسون التابع لشرطة ولاية ميشيغان في أميركا لحادث سيارة يوم الجمعة 13 أيلول وعثروا لدى وصولهم على طفلة ملقاة على الطريق.وساعد الجنود، بحسب البيان الذي أصدره المركز، في إجراءات إنقاذ حياة الطفلة قبل وصول خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث.وأعلنت الشرطة لاحقاً وفاة الطفلة بعد نقلها إلى مستشفى هيلسديل متأثرة بجروحها.