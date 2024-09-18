حافظوا على الموز لوقت أطول مع هذه الحيلة المميزة!

كشفت ليندا تايلر، وهي مؤلفة كتب للطبخ، أن وضع الموز الأصفر في الثلاجة يمنعه من التلف لفترة أطول على الرغم من تحول قشرته لاحقاً إلى اللون البني.

وقالت ليندا: "إذا قمت بتقشير القشرة البنية في الأسبوع التالي، ستجد أن الموز بالداخل بقي أكثر صلابة".

وأوصت ليندا بعدم وضع الموز الأخضر في الثلاجة على الفور بل الانتظار حتى تتحول قشرته إلى اللون الأصفر، ما يؤدي إلى إطالة عمره الافتراضي لمدة أسبوع.

ولفتت ليندا إلى أن الاحتفاظ بالموز خارج الثلاجة يعد فكرة سيئة لأنه ينتج هرمون غاز الإيثيلين الذي يتسبب في نضجه بسرعة كبيرة.

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