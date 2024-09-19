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هاجمها ولعن طفلها... راكب يحول رحلة امرأة إلى كابوس والسبب صادم!
منوعات
2024-09-19 | 08:30
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هاجمها ولعن طفلها... راكب يحول رحلة امرأة إلى كابوس والسبب صادم!
هاجمها ولعن طفلها... راكب يحول رحلة امرأة إلى كابوس والسبب صادم!
ادعت امرأة حامل أنها تعرضت لاعتداء لفظي على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية البريطانية من قبل أحد الركاب.
وفي التفاصيل، قالت المرأة إن الراكب قال لها: "لا تظني أنني لن أضربك في وجهك اللعين" بعدما اعتقد أنها دفعته.
وكانت المرأة التي تُدعى كارول باتيل والحامل في الأسبوع الحادي عشر في طريقها للعودة من أمستردام إلى لندن مع حبيبها عندما وقع الحادث.
وتوجهت باتيل إلى أحد أفراد الطاقم الذي اعتذر عن سلوك الرجل وعرض زجاجة شمبانيا مجانية.
وقالت باتيل: "كان من المفترض أن تكون هذه الرحلة سعيدة لكنها انتهت بكابوس"، مضيفةً: "كنت واقفة في الممر فجاء فجأة ودفعني".
وتابع باتيل: "استمر الرجل في الاعتداء عليّ لفظياً وهددني وكنت فعلاً في حالة من الصدمة والخوف وبكيتُ كثيراً".
وواجت باتيل الرجل مرّة أخرى في قاعة الوصول حيث هاجمها مرة أخرى ولعن طفلها.
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