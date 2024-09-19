رجل ينتقم من حبيبته السابقة بطريقة غير متوقعة: هذا ما فعله بوالدتها!

قام رجل يبلغ من العمر 25 عاماً بتصوير نفسه وهو يغتصب والدة حبيبته السابقة بهدف الانتقام منها.

وعثرت الفتاة على مقاطع فيديو لوالدتها وهي في حالة سكر بينما كان حبيبها السابق يغتصبها واتصلت بها لإعلامها بالأمر.

وقالت الفتاة: "لقد تأثرت بشكل كبير بعد مشاهدة مقاطع فيديو متعددة لحبيبي السابق وهو يغتصب أمي"، مضيفةً: "أنا وأمي نخشى الابتزاز لأننا لا نعرف عدد الأشخاص الذين شارك معهم المقاطع".

ومن جهتها، قالت الأم إن اتصال ابنتها بها بعد عثورها على مقاطع فيديو لاغتصابها حطّم قلبها، مضيفةً أن صراخ ابنتها عبر الهاتف ما زال يطاردها.

واعترف الرجل باغتصاب المرأة واستغلالها وهي تحت تأثير الكحول وتصويرها ومشاركة مقاطع الفيديو مع العديد من الأشخاص بين عامي 2022 و2023.

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