سيدة تتعرض لحادث مرعب في حديقة الحيوانات: ما فعله دب الباندا بها مروع!

هاجم دب باندا حارسة حديقة حيوانات في الصين بعدما حبسها داخل قفصه قبل أن يطاردها ويعضها.وظهرت الحارسة في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع وهي تحاول الخروج من القفص لكن الدب منعها ووقف أمام الباب.وظهر الباندا وهو يركض خلف الحارسة التي حاولت إبعاده عنها بوضع يديها على كتفيه.وانطلق الباندا لاحقاً نحو الحارسة واصطدم بها قبل أن ينقض عليها لكنها تمكنت في نهاية المطاف من الركض نحو الباب والخروج.وقال متحدث باسم الحديقة أن حالة الحارسة الصحية ليست خطيرة من دون ذكر أي تفاصيل أخرى.