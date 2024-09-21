عمره أكثر من 3 آلاف سنة... اكتشاف سيف يعود لأصول توراتية في مصر

عمره أكثر من 3 آلاف سنة... اكتشاف سيف يعود لأصول توراتية في مصر

اكتشف علماء الآثار سيفًا يعود إلى قبل 3 آلاف سنة في مصر ويرتبط الأخير بجنود الفرعون رمسيس الثاني، حيث تم العثور عليه بين أنقاض حصن عسكري قديم في حوش عيسى الذي يقع جنوب الإسكندرية مباشرة.



وفي التفاصيل، رجح الفريق أن السيف اللامع كان ملكًا لمسؤول عسكري رفيع المستوى في عهد رمسيس الثاني، والذي ادعى بعض العلماء أنه الفرعون المذكور في الكتاب المقدس.