"وجبة مع فأر حي" على متن طائرة... وهذا ما حصل مع الراكب!

في حادثة غير مألوفة يوم الأربعاء، اضطرت رحلة تابعة للخطوط الجوية الإسكندنافية (SAS) كانت متجهة من أوسلو في النرويج إلى ملقة في إسبانيا، للهبوط اضطراريًا في كوبنهاغن بالدنمارك، بسبب ظهور مفاجئ لفأر حي على متن الطائرة. هذا الفأر لم يكن لعبة أو مجرّد مشكلة بسيطة، بل قارض حقيقي خرج من وجبة أحد الركاب، ما أثار الفوضى على متن الطائرة.

من الواضح أن الفأر كان مسافرًا خلسة، نظرًا لعدم وجود سجل يفيد بأنه اشترى تذكرة لهذه الرحلة! قد يتساءل البعض لماذا اتخذت شركة الطيران خطوة سريعة لتحويل مسار الرحلة. الجواب يكمن في خطورة وجود القوارض على متن الطائرات، فشركات الطيران، ومنها SAS، تتبع سياسات صارمة في هذا الشأن. السبب؟ الفئران قادرة على إحداث أضرار كبيرة مثل مضغ الأسلاك المهمة، وهو أمر يشكل خطرًا على سلامة الطائرة والركاب.

إلى جانب الخطر التقني، هناك مخاوف صحية جدية. الفئران معروفة بأنها ملوثة، فهي تنشر فضلاتها وتبولها في كل مكان، ما يعرض الأسطح للأمراض. كما تحمل الفئران العديد من الميكروبات المسببة للأمراض، مثل البكتيريا والفيروسات، ويمكن أن تلوث الطعام والبيئة المحيطة. من أشهر هذه الميكروبات بكتيريا "السالمونيلا"، التي يمكن للفئران نقلها بسهولة بسبب تعايشها في بيئات غير نظيفة، مما يشكل تهديدًا صحيًا مباشرًا للركاب.

لهذا السبب، عندما تطلب وجبة على متن الطائرة، فأنت بالتأكيد لا تريد "الوجبة مع فأر حي"! إذا واجهت مثل هذا الموقف، من الأفضل إبلاغ الطاقم على الفور، لأن السلامة تأتي دائمًا في المقام الأول.