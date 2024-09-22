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بعد مأساة مؤلمة... أرملة شابة تربي "طفل المعجزة"

منوعات
2024-09-22 | 07:37
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بعد مأساة مؤلمة... أرملة شابة تربي &quot;طفل المعجزة&quot;
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بعد مأساة مؤلمة... أرملة شابة تربي "طفل المعجزة"

ماري كولمان، البالغة من العمر 23 عامًا، تربي طفلها رافائيل باتريك كولمان، الذي وُلد بعد تسعة أشهر من مقتل زوجها نيت كولمان في حادث مأساوي أثناء شهر العسل في البحر الكاريبي.

وأعلنت ماري عن ولادة ابنها عبر حسابها على إنستغرام في تموز، حيث نشرت صورًا له وكتبت: "من الواضح أن الله كان لديه خطة أكبر من أي شيء يمكن أن نتخيله". وأشارت إلى أن الله استجاب لصلواتها وطلبات من حول العالم بطريقة غير متوقعة، لكنها تعتبره هبة الحياة والمعجزة التي ترغب في مشاركتها مع الجميع.

ووفقًا لصحيفة تامبا باي تايمز، تزوج الزوجان من ولاية أوهايو الأميركية قبل ثلاثة أيام فقط من الحادث، حيث كانا قد اتفقا على تأجيل إقامة علاقتهما حتى بعد الزواج.

في منشور بتاريخ 18 تموز، كتبت ماري: "نيت، ابننا هنا! أعلم أنك ستصلي من أجله ومن أجلنا كل يوم، وسيعرف دون أدنى شك مدى حب والده له".

وعلمت ماري أنها حامل في يوم عيد الشكر، بعد أسابيع قليلة من فقدان زوجها في 31 تشرين الأول عام 2023. وتظل هذه القصة مؤثرة، حيث تُظهر كيف يمكن للحياة أن تستمر حتى في أحلك اللحظات.

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