سائح بريطاني يصارع الموت: حاول القفز من شرفته إلى حمام السباحة وهذا ما حلّ به!

نُقل سائح بريطاني يبلغ من العمر 56 عاماً إلى المستشفى بعدما حاول القفز من شرفته إلى حمام السباحة في الفندق الذي يقيم فيه بقبرص.وفي التفاصيل، انزلق الرجل أثناء قفزه من الحافة على ارتفاع نحو عشرة أقدام فوق المسبح وسقط على الرصيف الخرساني.وأصيب الرجل بجروح خطيرة وتم نقله إلى مستشفى بافوس العام قبل وضعه في العناية المركزة.