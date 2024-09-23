خطأ مروع كاد أن يودي بحياتهما... مشروب يقلب حياة امرأة وصديقتها: ما حصل معهما لم يكن متوقعاً!

اعتقدت امرأة وصديقتها أنهما ستموتان بعدما تم تقديم مشروبات مارغريتا سامة لهما في أحد النوادي.وتناولت كارا لاموند التي يشغل زوجها منصب وزير الصحة في نيو ساوث ويلز في بريطانيا وصديقتها المشروبات السامة في نادي فراتيرنيتي في تشرين الأول 2023.ونُقلت الصديقتان لاحقاً إلى المستشفى بعد لحظات من تناولهما المشروب ومعاناة صديقة كارا من حروق في شفتيها وفمها وحلقها.واستخدم العامل في النادي مسحوق الصودا بدلاً من الملح المخصص للكوكتيل لتزيين حافة الأكواب بعدما قام عامل التنظيف قبل خمسة أيام بملء العبوة المخصصة للملح بمسحوق الصودا عن طريق الخطأ.واعترف النادي، من خلال رئيسه التنفيذي غلين وارد، بالذنب في بيع أغذية غير آمنة والتعامل مع الأغذية بطريقة من المرجح أن تجعلها غير آمنة، بالإضافة إلى عدم امتثاله لقانون معايير الأغذية.وأمرت المحكمة النادي بدفع غرامة مالية بقيمة 29500 دولار بالإضافة إلى دفع تكاليف المهنة التي تبلغ 18 ألف دولار.