جون أشقر يدعو إلى الوحدة: "إذا يسوع المسيح لم يُفرّق بين الناس فمن نحن لنفعل ذلك؟" (فيديو)

ظهر الكوميدي اللبناني جون أشقر في مقطع فيديو بعنوان "إنسانية" عبر حسابه على إنستغرام، متحدثاً عن الأوضاع الراهنة في لبنان بعد القصف الإسرائيلي على الجنوب.

وأشار أشقر إلى أهمية التحرر من الهويات الطائفية الضيقة، قائلاً: "من الضروري أن نخرج من التقوقع الطائفي الذي عشنا فيه، خاصة في هذه الظروف، وأن نبدأ برؤية الآخر كإنسان قبل أي شيء. هذا قد يكون السبب الذي يدفعنا لفتح قلوبنا وبيوتنا للنازحين من الجنوب."

وأضاف: "أعلم أن هذا ليس سهلاً ويتطلب جهداً كبيراً، لكن لدينا تجربتين نستطيع البناء عليهما. الأولى هي أن ما يمر به أهل الجنوب قد عشناه نحن كمسيحيين. تهجرنا وانتقلنا عبر مناطق عديدة، وهذا التاريخ يجعلنا نتعاطف مع المهجرين مرة أخرى خلال الـ20 سنة الماضية."

وتابع حديثه قائلاً: "الفكرة الثانية هي المسامحة، التي هي جزء أساسي من إيماننا المسيحي. مسؤوليتنا كمسيحيين أن نقف إلى جانب الآخرين... إذا يسوع المسيح لم يُفرّق بين الناس، فمن نحن لنفعل ذلك؟".