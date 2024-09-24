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في فنلندا... إقبال شبابي متزايد نحو الحياة الرهبانية
منوعات
2024-09-24 | 12:00
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في فنلندا... إقبال شبابي متزايد نحو الحياة الرهبانية
في فنلندا... إقبال شبابي متزايد نحو الحياة الرهبانية
يتجه عدد متزايد من الشباب في فنلندا إلى الحياة الرهبانية، مع ما ترتّبه من ضرورة الاستيقاظ في وقت مبكر، العمل الشاق، والالتزام بالانضباط الصارم ويفاجئ هذا الانجذاب إلى الدين الخبراء.
واكتسبت المسيحية والتوجهات المُحافِظَة خلال السنوات الأخيرة شعبية في هذا البلد الاسكندينافي العلماني والتقدمي، وخصوصا في اوساط الشباب.
فأخوية دير فالامو في جنوب شرق فنلندا، وهو من الأديرة النادرة للكنيسة الأرثوذكسية في هذا البلد الاسكندينافي، بقيت طويلا تضمّ عشرة رهبان، لكنّ عددهم تضاعفَ تقريبا، إذ أصبحوا 18 اليوم.
وقالت أستاذة اللاهوت العملي في جامعة شرق فنلندا كاتي تيرفو نيميلا "كنت في البداية حذرة جدا في اعتبار ذلك ظاهرة"، ولكن مع مرور الوقت كانت نتائج الاستطلاعات حول هذا الموضوع تؤكد زيادة اهتمام الشباب الفنلنديين بالدين.
وفي دير فالامو ذي اللون الأبيض، يبدأ النشاط يوميا عند الفجر وفق برنامج لم يتغير منذ مئات السنين، فعند السادسة صباحا، يستيقظ الرهبان، ثم يصلّون ويتناولون وجبة الفطور وينطلقون بعدها ليعلفوا الأغنام ويشعلوا الشموع وإنجاز المهام الإدارية.
ولاحظ الأرشمندريت الأب ميكايل في تصريح لوكالة فرانس برس خلال زيارة قام بها أخيرا إلى الدير أن "جائحة كوفيد-19 كانت بمثابة نقطة تحوّل".
ويتلقى الأب ميكايل باستمرار رسائل إلكترونية من شبّان تتراوح أعمارهم بين 15 و25 عاما يرغبون في التحدث عن إيمانهم، وأحيانا عن رغبتهم في الانضمام إلى الدير.
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