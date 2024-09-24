نوع جديد من سمك القرش... اكتشاف جديد يحققه الباحثون قبالة سواحل نيوزيلندا (صورة)

نوع جديد من سمك القرش... اكتشاف جديد يحققه الباحثون قبالة سواحل نيوزيلندا (صورة)

أعلن باحثون في نيوزيلندا الثلاثاء أنهم تعرفوا على نوع جديد من أسماك القرش الشبح، وهي سمكة قادرة على الصيد في المياه العميقة للمحيط الهادئ.



وأفاد الفريق عن اكتشاف عينات من هذا النوع في هضبة تشاتام، وهي منطقة في المحيط الهادئ تمتد لأكثر من الف كيلومتر شرق نيوزيلندا.



كما ترتبط أسماك القرش الشبح، والتي تسمى أيضا "chimaera"، بأسماك القرش والشفنينيات، ولها هيكل عظمي غضروفي، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



وقالت الباحثة بريت فينوتشي إن "أسماك القرش الشبح هذه تقتصر بشكل أساسي على قاع المحيط"، وأضافت "بيئتها تجعل من الصعب دراستها ومراقبتها، ما يعني أننا لا نعرف الكثير عن دورة حياتها أو تصنيفها ضمن قائمة الأنواع المهددة بالانقراض".



وكان يُعتبر هذا القرش الشبح في السابق جزءا من نوع واحد على مستوى العالم، قبل أن يكتشف الباحثون اختلافات جينية ومورفولوجية تميزه عن الأنواع المشابهة.