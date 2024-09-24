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عملية نصب واحتيال جديدة من نوعها... بطلها: "براد بيت مزيف"؟!

منوعات
2024-09-24 | 13:35
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عملية نصب واحتيال جديدة من نوعها... بطلها: "براد بيت مزيف"؟!

عملية نصب واحتيال جديدة من نوعها... بطلها: "براد بيت مزيف"؟!

أعلنت الشرطة الإسبانية الاثنين أنها أوقفت خمسة أشخاص في إسبانيا لاستحصالهم على 325 ألف يورو من امرأتين "ضعيفتين ومكتئبتين" من خلال انتحالهم شخصية الممثل الأميركي براد بيت عبر الإنترنت وعلى تطبيق "واتساب".

وقالت الشرطة المدنية في بيان إن الأشخاص تواصلوا مع الضحيتين عبر موقع خاص بمحبي براد بيت على شبكة الإنترنت، ومع مرور الوقت، تمكنوا من إيهامهما بأنهما في "علاقة رومانسية معه".

وفي هذا السياق، وقعت امرأة من الأندلس ضحية للاحتيال بمبلغ 175 ألف يورو، بينما خسرت أخرى تعيش في إقليم الباسك 150 ألف يورو.

وقبضت الشرطة على خمسة أعضاء مشتبه بهم في العصابة في الأندلس، وتمكنت من استرداد 85 ألف يورو من مبلغ الاحتيال الاجمالي، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وضبط المحققون خلال عمليات التفتيش هواتف محمولة، بطاقات مصرفية، جهازي كمبيوتر شخصيين بالإضافة إلى مذكرات "سُجلت فيها العبارات التي يستخدمها أعضاء العصابة للاحتيال على ضحاياهم".

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بطلها:

"براد

مزيف"؟!

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