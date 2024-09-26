بعد حظر الكوفية الفلسطينية... الفائزة ببوليتزر جومبا لاهيري ترفض جائزة متحف أميركي

بعد حظر الكوفية الفلسطينية... الفائزة ببوليتزر جومبا لاهيري ترفض جائزة متحف أميركي

رفضت الكاتبة الحائزة على جائزة بوليتزر جومبا لاهيري قبول جائزة من متحف نوجوتشي في مدينة نيويورك بعد أن تم طرد ثلاثة موظفين بسبب ارتدائهم الكوفية الفلسطينية، وذلك عقب تحديث لقواعد الزي بالمكان.



وقال المتحف في بيان أمس الأربعاء "اختارت جومبا لاهيري سحب قبولها لجائزة إيسامو نوجوتشي لعام 2024 ردا على سياستنا المحدثة لقواعد الزي"، وأضاف "نحترم وجهة نظرها ونتفهم أن هذه السياسة قد تتوافق أو لا تتوافق مع آراء الجميع".



وكانت قد حصلت لاهيري على جائزة بوليتزر في عام 2000 عن كتابها "مترجم الأمراض"، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".



