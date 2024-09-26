صحافية فلسطينية تفوز بجائزة إيمي: "أنا بيسان من غزة... وما زلت على قيد الحياة" (فيديو)

فازت الصحافية الفلسطينية بيسان عاطف عودة بجائزة "إيمي" عن فيلمها الوثائقي "أنا بيسان من غزة... وما زلت على قيد الحياة".

وبدأت الشابة منذ الأيام الأولى للحرب في غزة، أي في تشرين الأول الفائت، بنشر فيديوهات على حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي، تتوجه بها إلى متابعيها مستخدمةً الجملة الشهيرة التي أصبحت رمزاً للصمود والأمل.

وتُعتبر هذه الجائزة تقديراً لجهود بيسان في تسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني، مما يعكس قوة الكلمة والصورة في نقل الحقيقة.