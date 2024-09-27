مؤثرة إماراتية تشعل الإنترنت... أرادت أن تلبس البيكيني: ما فعله زوجها صدم العالم! (فيديو)

أثارت إحدى الشخصيات الشهيرة في دبي ضجة على الإنترنت بعد أن كشفت أن زوجها المليونير اشترى لها جزيرة خاصة بقيمة 50 مليون دولار، لتتمكن من ارتداء البيكيني بحرية تامة.

وشارك السعودي الندك، البالغ من العمر 26 عاماً، متابعيه عبر إنستغرام مقطع فيديو يظهر هذه الجزيرة الاستوائية الفاخرة، وعلق قائلاً: "تخيّل أنك تريدين ارتداء البيكيني، فيقوم زوجك المليونير بشراء جزيرة كاملة من أجلك".

ويُظهر الفيديو الرحلة الخاصة التي قام بها الزوجان على متن طائرة مستأجرة إلى الجزيرة، حيث تم استعراض المكان الذي يتميز بجمال طبيعي خلاب، وسط واجهة صخرية وأشجار نخيل باسقة تحيط ببحيرة زرقاء هادئة.

وعلّقت الشخصية المؤثرة على الفيديو بقولها: "أفضل استثمار قام به حتى الآن"، ليحصد المنشور أكثر من 2.5 مليون مشاهدة بسرعة فائقة، ويشعل مواقع التواصل.