الملكة رانيا تعايد ابنتيها سلمى وإيمان بكلمات مؤثرة (صور)

عايدت الملكة رانيا العبدالله، زوجة الملك الأردني عبدالله الثاني، ابنتيها سلمى وإيمان عبر منشورين مميزين على حسابها الرسمي في إنستغرام يومي الخميس والجمعة.

في المنشور الأول، شاركت الملكة صورة جميلة تجمعها بابنتها الصغرى سلمى، وكتبت في تعليق مؤثر: "ابتسامتك بتنور حياتي، كل عام وأنت بألف خير يا حبيبتي سلمى".

أما في المنشور الثاني، فخصّت ابنتها الكبرى إيمان التي احتفلت بزفافها هذا العام برسالة مليئة بالفخر والحب، حيث علّقت: "عيد ميلاد سعيد حبيبتي إيمان، فخورة فيكِ اليوم وكل يوم".