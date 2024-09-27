اتصلت بوالد طفلها ثم أنهت حياتها... وعندما دخل المنزل صُعق بالمشهد!

أقدمت أم شابة بريطانية على الانتحار بينما كان طفلها نائمًا في غرفة المعيشة، بعد معاناة طويلة من اكتئاب ما بعد الولادة وحزن عميق بسبب فقدان والديها، وفقًا لتحقيق رسمي.

وتم العثور على زوي وينستانلي، البالغة من العمر 21 عامًا من ويجان، مانشستر الكبرى، ميتة في منزلها من قبل شريكها، برادلي مارشال، في 24 نيسان من هذا العام، بحسب ما ورد في محكمة بولتون كورونر.

وأفاد التحقيق أن وينستانلي تواصلت مع مارشال وطلبت منه القدوم لأخذ ابنهما، وعند وصوله اكتشف ما حدث. وحظي مارشال بالإشادة من الطبيب الشرعي لمحاولته البطولية إنقاذها في اللحظات الحرجة، حيث قام بحملها إلى الحديقة الأمامية وحاول إجراء الإنعاش القلبي الرئوي.

كما سارع الجيران لتقديم المساعدة، ولكن جهودهم وجهود المسعفين باءت بالفشل، وأُعلن عن وفاتها في مكان الحادث.

وينستانلي كانت تعيش في رعاية أسر حاضنة منذ عام 2016، بعد وفاة والديها في فترات متقاربة، حيث توفي والدها أولاً ثم والدتها بعد سبع سنوات.

وخلال تقديم الأدلة، قالت شقيقتها جيسيكا كينغ: "كل ما كانت تريده هو أن تكون محبوبة وتحظى بعائلتها".