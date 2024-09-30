رجل يضرب إمام مسجد بكرسي على رأسه أثناء الصلاة في تركيا (فيديو)

خلال صلاة الجمعة في أحد المساجد التركية، تم تداول فيديو يظهر حادثة غريبة حيث قام رجل بالاعتداء على إمام المسجد باستخدام كرسي.
Bir şahıs, namaz kıldırdığı esnada imamın kafasına plastik tabure ile birkaç kez vurdu.
Cami cemaati namazın bitmesiyle birlikte şahsı etkisiz hale getirdi. pic.twitter.com/T0TD8uqJHL
— Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) September 27, 2024
Bir şahıs, namaz kıldırdığı esnada imamın kafasına plastik tabure ile birkaç kez vurdu.
Cami cemaati namazın bitmesiyle birlikte şahsı etkisiz hale getirdi. pic.twitter.com/T0TD8uqJHL