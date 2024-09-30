للمرة الأولى... عرض لوحات لكلود مونيه عن "الضباب الدخاني" في لندن

تعرض العاصمة البريطانية لندن لوحات الرسام الفرنسي كلود مونيه عن الضباب الدخاني التي تظهر البرلمان ونهر التيمز للمرة الأولى كما كان يرغب الأخير قبل 120 عاماً، وفق وكالة فرانس برس.أقام الرسام الانطباعي ثلاث مرات لأشهر عدة بين عامي 1899 و1901 في لندن التي كانت آنذاك المدينة ذات معدّل السكان الأعلى في العالم ومركزا صناعيا رئيسيا. وكان يرغب في رسم "آثار الضباب على نهر تيمز" وإنجاز سلسلة كاملة من الأعمال عن هذا النهر.وأقام مونيه في فندق سافوي الذي يتميّز باطلالة خلابة على جسر ووترلو وتشيرينغ كروس.ولرسم قصر وستمنستر مقر البرلمان البريطاني، كان يعبر النهر ويجلس على أحدى الشرفات في مستشفى سانت توماس.وكتب الرسام إلى زوجة ابنه في العام 1900 "كل يوم أجد لندن أجمل للرسم". وفي رسالة إلى زوجته، تحدث عن الطقس المتغير باستمرار وانبهاره بتأثيراته على نهر التيمز.في العام 1901، وصف لصحافي أميركي الضباب الذي "يأخذ ألوانا مختلفة"، من الأسود إلى البني والأصفر والأخضر والأرجواني. ورسم الشمس وهي بالكاد تطل من خلال دخان كثيف.في إحدى اللوحات، تظهر أعمدة جسر تشيرينغ كروس على خلفية صفراء، ربما بسبب انبعاثات الكبريت. وقد تلقى ونستون تشرشل هذه اللوحة عام 1949 من وكيله الأدبي الذي دعاه إلى "إزالة الضباب الذي يلف وستمنستر".كان الفصل المفضل لدى كلود مونيه في لندن هو الشتاء، عندما "يمتزج الضباب بالتلوث ودخان المصانع وكل الجزيئات الموجودة في الهواء"، على ما تقول أمينة المعرض كارن سيريس.وتضيف "ما أحبه مونيه كثيرا أيضا هو اللحظة التي كانت فيها السحب تتبدد شيئا فشيئا وتضيء أشعة الشمس نهر تيمز".بعد إقامته في لندن، عاد مونيه إلى جيفرني شمال باريس، ومعه عشرات اللوحات ليكملها في الاستوديو الخاص به.وفي العام 1904 عُرضت حوالى أربعين لوحة عن لندن في باريس. وكان كلود مونيه يرغب في تنظيم هذا المعرض في لندن، لكنّ ذلك كان مستحيلا لأن الرسام كان ضحية لنجاحه، إذ بيعت اللوحات بسرعة كبيرة.وكتب صاحب لوحة جسر تشيرينغ كروس إلى مونيه عند عودته إلى إنكلترا، بعد زيارة المعرض في باريس "لقد عززت فهمنا (...) لهذا المشهد المذهل".وتشير أمينة المعرض إلى أنّ لندن التي رسمها مونيه تبدو "مكانا ساحرا، وأنا متأكدة من أن هذه النظرة لم تكن مطلقا لدى السكان".ويقام معرض "مونيه ولندن: مناظر من نهر تيمز" في قاعة كورتولد في لندن ويستمر حتى 19 كانون الثاني.ويجمع المعرض 21 لوحة من مجموعات خاصة ومتاحف فرنسية وأميركية وإيرلندية وغيرها.