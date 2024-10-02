في اليوم العالمي للاعنف... إليكم علاقة غاندي في اختيار هذا التاريخ: هكذا نحقق "الغايات العادلة والسلام"

نحتفل اليوم بعيد ميلاد الرجل الذي ساعد في طرح مفهوم "اللاعنف"، والأثر الهائل الذي أحدثه هذا الشكل من الاستجابة الاجتماعية في جميع أنحاء العالم في القرن الفائت.



في اليوم العالمي للاعنف، الذي أنشأته الأمم المتحدة في عام 2007، ننظر إلى الوراء على تأثير الناشط الهندي المولد المهندس كارامشاند غاندي ولكنه المعروف في جميع أنحاء العالم باسم المهاتما غاندي.

يكرّم اليوم العالمي للاعنف كيف أثر عمل غاندي وإرثه على الاحتجاج العالمي اللاعنفي.