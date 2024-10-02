وقفت شبه عارية خلف العلم الايراني وحملت سلاحها... ميريام كلينك تثير الجدل: Action!

نشرت ميريام كلينك في حسابها عبر موقع انستغرام صورة لها، توحي بأنها عارية، وقد خبأت جسمها خلف العلم الايراني، وعلى الأرض حولها طابات كرة قدم، وحملت بيدها سلاحا.



وكتبت ميريام كلينك: " Hihihi action action".