"بحق لبناننا العزيز"... هذا ما طلبه وسام حنا من متابعيه

رددوا هذا الدعاء الليلة :
اللهم شتّت شمل الصهاينة
و فرّق جمعهم و اقذف الرُعب في قلوبهم
وحيّرهم و ضللّهم و اجعل نيرانهم تَرتَدّ عليهم ،
خرّب بنيانهم و دكّ حصونهم ،
بدلّ أحوالهم ،قرّب آجالهم ،فرّط تدبيرهم
يا قهّار يا جبّار
انتقمّ منهم أشدّ انتقام بحق لبناننا العزيز #تل_ابيب
— Wissam R Hanna (@WissamRHanna) October 1, 2024
رددوا هذا الدعاء الليلة :
اللهم شتّت شمل الصهاينة
و فرّق جمعهم و اقذف الرُعب في قلوبهم
وحيّرهم و ضللّهم و اجعل نيرانهم تَرتَدّ عليهم ،
خرّب بنيانهم و دكّ حصونهم ،
بدلّ أحوالهم ،قرّب آجالهم ،فرّط تدبيرهم
يا قهّار يا جبّار
انتقمّ منهم أشدّ انتقام بحق لبناننا العزيز #تل_ابيب