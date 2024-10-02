"بحق لبناننا العزيز"... هذا ما طلبه وسام حنا من متابعيه

"بحق لبناننا العزيز"... هذا ما طلبه وسام حنا من متابعيه



توجّه الاعلامي والممثل وسام حنا عبر حسابه على منصة إكس بالدعاء، وذلك على خلفية الأحداث التي حصلت ليل أمس الثلاثاء بعد الرد الإيراني.



وكتب وسام حنا: "رددوا هذا الدعاء الليلة، اللهم شتّت شمل الصهاينة، وفرّق جمعهم، واقذف الرُعب في قلوبهم، وحيّرهم وضللّهم واجعل نيرانهم تَرتَدّ عليهم، خرّب بنيانهم ودكّ حصونهم، بدلّ أحوالهم، قرّب آجالهم، فرّط تدبيرهم، يا قهّار يا جبّار، انتقمّ منهم أشدّ انتقام بحق لبناننا العزيز".