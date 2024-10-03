متسابقات ملكة جمال لبنان 2024 يشاركن في مبادرة إنسانية لدعم النازحين (صور)

شاركت متسابقات ملكة جمال لبنان 2024 في مبادرة إنسانية بالتعاون مع جمعية "دفى"، حيث قدمن مساعدات للنازحين من المناطق المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي.

وتضمنت هذه المساعدات نقل صناديق الطعام وتعبئة المستلزمات الأساسية للعائلات التي أُجبرت على ترك منازلها.

ونشرت المتسابقات العديد من الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، توثق مشاركتهن في عمليات الإغاثة، حيث ظهرن وهن يعملن على تنظيم وتوزيع المساعدات.

كما نشرت ملكة جمال لبنان ندى كوسا صوراً توضح مشاركتها الفعالة في هذه الأنشطة، داعيةً الجميع للانخراط في مثل هذه المبادرات الإنسانية ومساعدة المحتاجين بقدر المستطاع.