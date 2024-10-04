كارين سلامة: "عتبي كبير على فنانين كثار... ما رح ننسى، الله كبير"

عتبي كبير على فنانين كثار، لبنان استقبلهم وساهم بشهرتهم، وفتحلهم ابواب ما بيحلموا فيها، حتى اشكالهم غيرها،يا عيب الشوم عليهم كلمة تضامن ما كتبوا، طبطبة لشعب يباد،ما تحكوا سياسية بس كلمة حلوة لشعب فتحلكم مسارحه واستقبلكم على شاشاته ومثلتوا بمسلسلاته
ما رح ننسى، الله كبير #لبنان
— carine salameh (@SalamehCarine) October 3, 2024
عتبي كبير على فنانين كثار، لبنان استقبلهم وساهم بشهرتهم، وفتحلهم ابواب ما بيحلموا فيها، حتى اشكالهم غيرها،يا عيب الشوم عليهم كلمة تضامن ما كتبوا، طبطبة لشعب يباد،ما تحكوا سياسية بس كلمة حلوة لشعب فتحلكم مسارحه واستقبلكم على شاشاته ومثلتوا بمسلسلاته
ما رح ننسى، الله كبير #لبنان