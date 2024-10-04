كارين سلامة: "عتبي كبير على فنانين كثار... ما رح ننسى، الله كبير"

كارين سلامة: "عتبي كبير على فنانين كثار... ما رح ننسى، الله كبير"



وجّهت الاعلامية كارين سلامة رسالة لوم إلى الفنانين عمومًا عبر حسابها على منصة إكس، عبّرت من خلالها عن مدى الاستياء من صمتهم تجاه العدوان الذي يتعرّض له لبنان.



وكتبت كارين سلامة: "عتبي كبير على فنانين كثار، لبنان استقبلهم وساهم بشهرتهم، وفتحلهم ابواب ما بيحلموا فيها، حتى اشكالهم غيرها، يا عيب الشوم عليهم كلمة تضامن ما كتبوا، طبطبة لشعب يباد، ما تحكوا سياسية بس كلمة حلوة لشعب فتحلكم مسارحه واستقبلكم على شاشاته ومثلتوا بمسلسلاته... ما رح ننسى، الله كبير".