إيميه صياح: "يا ريت قلوب الأطفال هيي اللي بتحكم العالم"

شاركت الإعلامية والممثلة اللبنانية إيميه صياح قصة مؤثرة تحدثت فيها عن حبها للبنان في منشور عبر حسابها على انستغرام.

وكتبت إيميه في المنشور: "عنا عادة بالبيت، خاصة بالـ Weekend، منحط تراتيل الصبح ومن بعدها منسمع فيروز.. هيك صار مبارح.. وسمعنا نسم علينا الهوا وراجعين".

وتابعت: "ما قدرت أتمالك نفسي قدام أولادي ومش بس دمعت.. بكيت كتير.. سألني ابني Theo ليه عم ببكي..تلبكت شو جاوب.. قلتلو نص الحقيقة: اشتقت للبنان".

وأضافت إيميه: "جاوبني: ما تبكي ماما، أنا بساعدك تضبي الشنط، ومنروح علبنان. طبعاً صرت أبكي بعد أكتر وقلتلو مش قادرين هلق.. قريباً انشاالله.. مرق النهار ولقيت علم لبنان ملزق عالخزانة..".

وختمت: "وقلو لبيو: قول للماما ما تبكي.. كل ما اشتاقت علبنان، تطلع بالعلم. يا ريت قلوب الأطفال هيي اللي بتحكم العالم".