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رغم إنهاء علاجها... هل تعود كيت ميدلتون إلى المستشفى؟

منوعات
2024-10-09 | 04:58
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رغم إنهاء علاجها... هل تعود كيت ميدلتون إلى المستشفى؟
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رغم إنهاء علاجها... هل تعود كيت ميدلتون إلى المستشفى؟

لا تزال العائلة المالكة البريطانية ملتزمة الصمت بشأن صحة الأميرة كيت ميدلتون، رغم أنها أكدت سابقاً أنها أكملت العلاج الكيميائي بنجاح، مما رفع معنويات الجميع في المملكة المتحدة.

ومع تحسن حالتها، لا تزال ميدلتون بحاجة إلى زيارات دورية للمستشفى.

ومن المتوقع هذا الأسبوع أن تخضع الأميرة لبعض الفحوصات الطبية للتأكد من عدم عودة المرض.

ووفقًا للكاتبة كونشا كاليخا في برنامج "فييستا" الإسباني، قد تحتاج ميدلتون إلى عملية جراحية بسيطة إذا استدعى الأمر، لكن الأمور تبدو مستقرة حالياً. وفي حال أظهرت الفحوصات عكس ذلك، قد تضطر إلى الخضوع لجلسات علاج إضافية.

في سياق آخر، أشارت كاليخا إلى أن صحة الملك تشارلز الثالث قد تسرع من عملية تغيير العرش، مع احتمال عودة الأمير هاري إلى الواجبات الملكية بشرط أن تبقى ميغان ماركل بعيدة عن الأضواء الملكية.

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مرض السرطان

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أميرة.

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