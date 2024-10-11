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بعد فيديو اقتحام الأملاك الخاصة لمساعدة النازحين ... رابعة الزيات ترد وتحسم الجدل (فيديو)

منوعات
2024-10-11 | 06:03
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بعد فيديو اقتحام الأملاك الخاصة لمساعدة النازحين ... رابعة الزيات ترد وتحسم الجدل (فيديو)
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بعد فيديو اقتحام الأملاك الخاصة لمساعدة النازحين ... رابعة الزيات ترد وتحسم الجدل (فيديو)

ردًا على الانتقادات التي وُجّهت للإعلامية رابعة الزيات بعد انتشار فيديو يظهر مساعدتها للنازحين اللبنانيين من خلال الدخول إلى أملاك خاصة في العاصمة بيروت، والذي أثار جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، قامت رابعة بتوضيح ملابسات الحادثة بشكل مباشر.

عبر خاصية القصص القصيرة على إنستغرام، نشرت رابعة مقاطع فيديو من أمام الموقع المعني، مؤكدة أن دخولها المتجر كان بموافقة مسبقة، بهدف تحويله إلى عيادة ميدانية تقدم خدمات طبية متنوعة، بمشاركة أطباء مختصين في عدة مجالات لمعالجة المرضى.

وأشارت رابعة في تصريحاتها إلى أنها ترفض بشدة أن تُعتبر شاهدة زور على أي تعدٍ على أملاك خاصة، مؤكدة أن ذلك يتنافى تمامًا مع أخلاقها ومبادئها الوطنية، مشددة على التزامها بدورها الإنساني والاجتماعي.

 

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