في البسطا التحتا... ابنة السنتين تصرخ من تحت الركام "يا بيّي" (فيديو)

في مشهد مؤثر من تحت الركام في منطقة البسطا التحتا بالعاصمة بيروت، صرخت طفلة في الثانية من عمرها "يا بيّي" وسط الأجواء المأساوية الناتجة عن القصف الإسرائيلي المتواصل. بينما كانت لعبتها محاصرة تحت الأنقاض، استطاع والدها إنقاذها من هذا الموقف المروع.

في مقطع فيديو مؤثر، ظهرت سيدة تحمل لعبة الطفلة وتروي تفاصيل الحادثة وعملية الإنقاذ، معبرةً عن قوة الإرادة والتحدي التي يتمتع بها الشعب اللبناني في مواجهة الأزمات.

وختمت كلامها قائلة: "رح نضلنا نقاوم لآخر نفس.. ما رح نسكت ولا رح نتردد"، لتؤكد بذلك على عزم اللبنانيين في مواجهة الصعوبات وعدم الاستسلام.