هكذا يقضي اللبنانيون القاطنون بالقرب من الضاحية الجنوبية يومياتهم (فيديو)

يعيش اللبنانيون، وخاصة أولئك القاطنين بالقرب من الضاحية الجنوبية، يوميات صعبة في ظل الحرب التي تشهدها مناطق لبنانية مختلفة، بما في ذلك العاصمة بيروت وضواحيها.

في مقطع فيديو صوّرته الـLBCI، شاركت سيدة لبنانية مقيمة في الحدث، تحديدًا في شارع الحمرا قرب "سانت تيريز"، قصتها اليومية خلال هذه الأوقات العصيبة.

وقالت: "عندما نسمع أصوات القصف، نجمع أشيائنا ونغادر. وعندما لا يكون هناك خطر، أعود إلى المنزل لأغسل الملابس وأعد الطعام لأبنائي، ثم أخرج بهم. مثلما حدث بالأمس، كنا في المنزل نظن أنه لن يحدث شيء، لكن عندما سمعنا دوي القصف في حارة حريك، جمعنا أنفسنا وخرجنا. تشعر وكأن قنبلة في بيتك، ولا يمكنك الجلوس في مكانك...."