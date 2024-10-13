"باريس الشرق الأوسط"... جيسيكا قهواتي تروي قصة لبنان بكلمات معبرة

جددت عارضة الأزياء ومقدمة البرامج اللبنانية جيسيكا قهواتي دعمها ومساندتها لأبناء بلدها لبنان في رسالة مؤثرة نشرتها عبر حسابها على انستغرام.

وكتبت جيسيكا: "كثيراً ما نتحدث عن لبنان بشكل رومانسي على الرغم من فقدان أجزاء منه عاماً بعد عام لصالح قوى خارجية. هكذا نحب لبنان. نروي كيف يستغرق الانتقال من الشاطئ إلى الثلج 30 دقيقة. نحن نشعر بالحنين إلى الطريقة التي كان يسمى بها باريس الشرق الأوسط".

وأضافت: "ونروي قصص الفينيقيين الذين كانوا سادة الصبغة الأرجوانية. ولكن ما هو لبنان اليوم؟ مجتمع متشرذم، نظامه سياسي طائفي وميليشيات يعرف أجداد لقبها (أهز رأسي وأنا أتخيل الوجوه نفسها)".

وتابعت جيسيكا: "إن الشعب اللبناني، ذكي ومبدع ومضياف ومبدع، بقدر ما سئم وتعب من التدخل الخارجي في عالمه. إن الشعب اللبناني، الذي يتعرض لغزوات إسرائيلية متعددة، يريد ببساطة أن يعيش بسلام. تخيل أنك تعيش في بلد شهد أحد أسوأ الانفجارات النووية (4 آب 2020)، وانهيارًا اقتصاديًا وانخفاض قيمة العملة، والآن غزوًا من قبل إسرائيل التي لا تستطيع الاكتفاء".

وختمت جيسيكا: "كم يمكن لشعبي أن يتحمل؟ إن التهديد الذي يتعرض له سلامتهم هو تهديد لسلامتنا في كل مكان. هذه هي قصة بلدي لبنان المذكورة في الكتاب المقدس والكتب الدينية الأخرى أكثر من 70 مرة. يبدو الأمر كما لو أن الله خلق جنة على الأرض - مذهلة للغاية بحيث يرغب الجميع في الحصول على قطعة منها. قلبي مع كل عائلتي وأصدقائي والشعب اللبناني".

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