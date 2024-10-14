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لبنانيون يحملون جنسيات أجنبية: "أجبرتنا الحرب على الرحيل... ولكن سنعود" (فيديو)

منوعات
2024-10-14 | 08:58
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لبنانيون يحملون جنسيات أجنبية: &quot;أجبرتنا الحرب على الرحيل... ولكن سنعود&quot; (فيديو)
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لبنانيون يحملون جنسيات أجنبية: "أجبرتنا الحرب على الرحيل... ولكن سنعود" (فيديو)

في فيديو مؤثر، شاركت نادين الشاب، اللبنانية الحاملة للجنسية الأميركية، تجربتها في الهجرة المؤقتة بسبب الحرب ضد إسرائيل والعدوان الذي يتعرض له لبنان.

وأعربت نادين، التي غطت طائرتها في تركيا، عن صعوبة مغادرة الوطن، حيث قالت: "ليس من السهل أبداً الخروج من منزلك.. ولكن لا بأس."

في الفيديو الذي نُشر عبر الصفحة الرسمية للـ LBCI على إنستغرام، أكدت نادين أن الظروف الحالية أجبرتها على الرحيل، لكنها عازمة على العودة.

وأضافت أنها تركت زوجها، والد ابنتها الرضيعة، في لبنان، بالإضافة إلى والدها وأخواتها، مشيرة إلى أنها خصصت كل جهدها من أجل ابنتها الصغيرة التي ظهرت معها في مقطع الفيديو.

واختتمت نادين حديثها بتفاؤل، قائلة: "عندما تتحسن الأوضاع... سنعود."

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