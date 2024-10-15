آثار الحرب على الحوامل... طبيب يتحدث عن موقف تعرض له طبيب نسائي مع مريضة (فيديو)

تحدث الطبيب النسائي والتوليد اللبناني، نيكولا بعقليني، عن موقف تعرض له بعد ولادة إحدى مريضاته في المستشفى خلال الحرب المستمرة في لبنان.

وقال الطبيب في مقطع فيديو نُشر عبر صفحة LBCI الرسمية على إنستغرام: "بعد أن أنجبت إحدى السيدات الحوامل قالت لي دكتور ساعدني لم يعد لدي منزل. فقمت بتوليدها وفي اليوم التالي جئت وقلت لها أنه يجب عليها المغادرة فهناك الكثير من النساء اللواتي يحتجن إلى سرير للخضوع لعملية الولادة".

وتابع أن السيدة كرّرت قائلةً: "لم يعد لدي منزل وأفضل أن أبقى ليلة أخرى في المستشفى".

وأوضح الطبيب أن السيدة كانت حامل بتوأم وأحد الطفلين هو ولد.

والسيدة، الّتي كانت تعيش في الضاحية الجنوبية لبيروت، تعرضت لانقباضات مبكرة بسبب القصف وجاءت إلى المستشفى، وكان الطفلان في العناية المركزة.