الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"جحيم على الأرض"... الأمم المتحدة تحذّر من خطورة الوضع في غزة وقتل الأطفال

منوعات
2024-10-19 | 03:41
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;جحيم على الأرض&quot;... الأمم المتحدة تحذّر من خطورة الوضع في غزة وقتل الأطفال
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
"جحيم على الأرض"... الأمم المتحدة تحذّر من خطورة الوضع في غزة وقتل الأطفال

"جحيم على الأرض"... الأمم المتحدة تحذّر من خطورة الوضع في غزة وقتل الأطفال

قالت الأمم المتحدة أمس الجمعة إن مليون طفل في قطاع غزة يعيشون "جحيما على الأرض"، حيث كان يُقتل يوميا نحو 40 طفلا هناك على مدى العام الفائت، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وقال المتحدث باسم اليونيسف، جيمس إلدر، إنه بعد مرور أكثر من عام على الحرب في الأراضي الفلسطينية المحاصرة، "يعاني الأطفال أذى لا يوصف"، وأضاف للصحافيين في جنيف أن "غزة هي التجسيد الحقيقي للجحيم على الأرض بالنسبة الى مليون طفل فيها"، كما أن "الوضع يزداد سوءا يوما بعد يوم".

وأوضح إلدر أنه منذ السابع من تشرين الأول 2023 ، فإن التقديرات "المحافظة" تشير إلى أن عدد القتلى بين الأطفال في غزة تجاوز 14100، وهذا يعني أنه "وفقا لمقياس محافظ، يُقتل ما بين 35 إلى 40 فتاة وصبي يوميا في غزة.

وأضاف إلدر "هناك الكثير والكثير تحت الأنقاض" وقال إن أولئك الذين نجوا من الغارات الجوية اليومية والعمليات العسكرية واجهوا في كثير من الأحيان ظروفا مروعة.

وكان الأطفال ينزحون مرارا وتكرارا بسبب العنف وأوامر الإخلاء المتكررة حتى في وقت "يسيطر الحرمان على غزة بأكملها" وتساءل "أين يذهب الأطفال وأسرهم؟ إنهم ليسوا آمنين في المدارس والملاجئ. ليسوا آمنين في المستشفيات. وبالتأكيد ليسوا آمنين في المخيمات المكتظة".

وقال إن اليونيسف حذرت بالفعل من أن غزة أصبحت "مقبرة لآلاف الأطفال" قبل عام، حيث أعلنت الوكالة في كانون الأول الفائت أن غزة هي "المكان الأكثر خطورة في العالم بالنسبة الى الأطفال".

وأكد إلدر أنه "يوما بعد يوم، منذ أكثر من عام، تتعزز هذه الحقيقة الوحشية القائمة على الأدلة" وتساءل "إذا لم يحرك هذا المستوى من الرعب إنسانيتنا ويدفعنا إلى التصرف، فما الذي سيدفعنا إذن؟".

آخر الأخبار

منوعات

الأرض"...

الأمم

المتحدة

تحذّر

خطورة

الوضع

الأطفال

LBCI التالي
"ما نشهده يوميًا يدمر قلوبنا"... جويل مردينيان: لن نتوقف عن المطالبة بتحقيق السلام
نادين ويلسون نجيم توجه رسالة شكر مميزة إلى اللبنانيين: "تبرعاتكم و محبتكم عم توصل لكل فئات المجتمع"
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-10-10

المتحدث باسم قوات اليونيفيل لـ"الجزيرة": حاليا الوضع يحتاج إلى مناقشة في الأمم المتحدة

LBCI
أخبار دولية
2024-09-09

الأمم المتحدة ترى أن العمليات الاسرائيلية تفاقم الوضع "المأسوي" في الضفة الغربية

LBCI
أخبار دولية
2024-08-28

الأمم المتحدة: العملية العسكرية التي بدأتها إسرائيل بالضفة الغربية تهدد بـ"مفاقمة الوضع الكارثي"

LBCI
أخبار دولية
2024-10-18

مكتب الأمم المتحدة ندّد باستخدام إسرائيل "أساليب تشبه الحرب" ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
04:19

"ما نشهده يوميًا يدمر قلوبنا"... جويل مردينيان: لن نتوقف عن المطالبة بتحقيق السلام

LBCI
منوعات
11:30

نادين ويلسون نجيم توجه رسالة شكر مميزة إلى اللبنانيين: "تبرعاتكم و محبتكم عم توصل لكل فئات المجتمع"

LBCI
منوعات
2024-10-16

كارين سلامة: نحن رهائن

LBCI
منوعات
2024-10-15

آثار الحرب على الحوامل... طبيب يتحدث عن موقف تعرض له طبيب نسائي مع مريضة (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
05:15

جاد شويري: أفضّل الخضوع لسيطرة الكائنات الفضائية بدلاً من الحكومات غير الإنسانية

LBCI
آخر الأخبار
00:18

المقاومة الإسلامية في العراق: هاجمنا بالطائرات المسيرة هدفًا عسكريًا في شمال الأراضي المحتلة

LBCI
أخبار لبنان
15:24

وزير الطاقة للـLBCI: الأضرار تساوي 440 مليون دولار في قطاع المياه والطاقة

LBCI
أخبار لبنان
10:42

الخارجية اللبنانية تستعدي القائم بأعمال السفارة الايرانية لدى لبنان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
04:11

متابعة وضع النازحين من الجالية الروسية في البترون... ورسالة وداع من الزميل أحمد عبدالله في ختام مسيرته في الـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:32

مسيرة استهدفت مبنى في شتورة... إليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:30

إليكم المشهد من النبطية...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:28

الاعتداءات الإسرائيلية طالت محمية صور الطبيعية... نشوب حريق كبير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:26

مسيرات وصواريخ دخلت الأراضي الإسرائيلية... هذا ما في التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:34

حريق كبير في محمية صور الطبيعية جراء القصف الاسرائيلي

LBCI
أخبار لبنان
16:20

الأب طوني إلياس نفى عبر الـLBCI ما تردد عن عملية إخلاء للسكان من رميش

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:17

ميلوني تلتقي ميقاتي وبري... إليكم تفاصيل الزيارة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

ارتفاع أسعار عقود تأمين السفن في لبنان

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
02:48

التحكم المروريّ: قطع السير على اوتوستراد جونية المسلك الغربيّ محلة ساحل علما جراء حدث أمنيّ قاهر وحُوّل السير على الطريق البحرية

LBCI
خبر عاجل
03:01

إستهداف سيارة على أوتوستراد جونية باتجاه بيروت كان على متنها شخصان

LBCI
أخبار دولية
09:41

أدرعي ينشر فيديو للحظة قصف المبنى الذي تحصن في داخله السنوار

LBCI
آخر الأخبار
03:09

شهيدان وجريحان جراء الغارة الإسرائيلية على سيارة في جونية

LBCI
أمن وقضاء
08:17

بيان للجيش: للتنبّه لمخططات العدو والتحلي بالوعي والمسؤولية!

LBCI
خبر عاجل
03:52

الجيش الإسرائيلي: القضاء على نائب قائد منطقة بنت جبيل في حزب الله يوم أمس الجمعة

LBCI
خبر عاجل
14:59

الطيران الحربي الاسرائيلي يخرق جدار الصوت فوق طرابلس وضواحيها ويلقي بالونات حرارية

LBCI
خبر عاجل
12:00

بايدن: هناك إمكانية للعمل على التوصل لوقف لإطلاق النار في لبنان لكن الأمر سيكون أصعب في غزة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More