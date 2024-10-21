"الله يعطيكي إيام حلوة"... نور عريضة تعايد ابنتها بصورة مميزة: أفكر دائما بالأطفال في منطقتنا وبسلامتهم

نشرت مدونة الموضة وعارضة الأزياء اللبنانية نور عريضة في خاصية القصص القصيرة في حسابها عبر موقع انستغرام، صورة لابنتها الصغيرة آيلا لتعايدها بمناسبة عيد ميلادها.وكتبت نور عريضة على الصورة: "أتمنى أن يحمي الله روحك الجميلة حبيبتي... وأتمنى أن يحمل لك المستقبل أياما جيدة... وأفكر دائما بالأطفال في منطقتنا وبسلامتهم... أصلي لأجلهم".