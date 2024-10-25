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كارولينا دي اوليفيرا: هالمرة ما لازم تقطع مرور الكرام قصة التبرعات الخارجية
منوعات
2024-10-25 | 04:47
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كارولينا دي اوليفيرا: هالمرة ما لازم تقطع مرور الكرام قصة التبرعات الخارجية
كارولينا دي اوليفيرا: هالمرة ما لازم تقطع مرور الكرام قصة التبرعات الخارجية
وجّهت الاعلامية كارولينا دي اوليفيرا رسالة عبر خاصية الستوري على منصة انستغرام، تساءلت من خلالها عن مصير التبرعات والمساعدات الدولية التي يتم تقديمها حاليًّا.
وفي التفاصيل، كتبت كارولينا دي اوليفيرا رسالة جاء فيها: "عمينلم تبرعات من دول بأرقام خيالية وينن؟؟ بتعيل كل هالعيل بينعملهن "pre-fabricated houses" ليصير في سقف فوق راسهن وين التبرعات؟؟؟؟".
وأكملت كارولينا دي اوليفيرا رسالتها بالقول: "ما في غير بيلموا من هون وهون وينن؟؟ مين المسؤول؟ هالمرة ما لازم تقطع مرور الكرام قصة التبرعات الخارجية".
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