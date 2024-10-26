ياسمينا زيتون تجدد دعمها لبلدها على طريقتها الخاصة: أحمل لبنان في قلبي

جددت ملكة جمال لبنان السابقة ياسمينا زيتون مساندتها ودعمها للبنان في ظل المأساة التي يعيشها أبناء بلدها في الوقت الحالي.ووجهت زيتون في يوم عيد ميلادها رسالة إلى اللبنانيين عبر خاصية القصص المصورة على انستغرام وكتبت: "لقد مررنا أنا وعائلتي بشهر صعب للغاية، مثل العديد من اللبنانيين".وتابعت: "في عيد ميلادي اليوم، قررت أن أواصل ما بدأت به: رفع العلم اللبناني على طريقتي الخاصة. أحمل لبنان في قلبي والعالم يستجيب. سأستمر في هذا الطريق حتى يتمكن المزيد والمزيد من الناس من سماعي. أحبكم".