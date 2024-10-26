كارين سلامة: ما بقى فيي شوف شبابنا عم تسقط

ما بقى فيي شوف شبابنا عم تسقط، كل شاب مثل الوردة،ناس طيبة اوادم ....يا ضيعان قلبي عليهم

مئات الالوف سبقوهم من ٥٠ سنة لليوم، ليكوا وين صرنا، كل ما النا منرجع لورا،كل الحسابات على جثث شبابنا واطفالنا، والله والله شبابنا بتسوى العالم كله #إسرائيل

المجرمة #ايران

التاجرة الغدارة — carine salameh (@SalamehCarine) October 25, 2024

أعربت الإعلامية اللبنانية كارين سلامة عن غضبها إزاء التطورات الأخيرة التي تحصل في لبنان بسبب العدوان الإسرائيلي الذي ما زال يستهدف مناطق لبنانية عدة.وكتبت سلامة في منشور عبر حسابها على إكس: "ما بقى فيي شوف شبابنا عم تسقط، كل شاب مثل الوردة،ناس طيبة اوادم ....يا ضيعان قلبي عليهم مئات الالوف سبقوهم من ٥٠ سنة لليوم، ليكوا وين صرنا، كل ما النا منرجع لورا،كل الحسابات على جثث شبابنا واطفالنا، والله والله شبابنا بتسوى العالم كله إسرائيل المجرمة ايران التاجرة الغدارة".