وسام بريدي يُعبّر عن وجعه وألمه تجاه ما يمرّ به لبنان (صورة)

أعاد الإعلامي اللبناني وسام بريدي نشر مجموعة من الصور المؤثرة عبر خاصية القصص القصيرة على إنستغرام عن لبنان، حيث عبّر عن انتمائه ووجعه حيال الوضع المأساوي الّذي يمرّ به البلد.

وفي الصورة الأولى كُتب: "لن أكون بخير حتى تكون أنت بخير"، كما نشر مقطع فيديو من صفحة live love beirut كان قد انتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل، يُظهر جمال طبيعة لبنان في 10 ثوانٍ فقط.

ويُذكر أن زوجة وسام بريدي، ريم السعيدي، كانت قد نشرت مقطع الفيديو عينه عبر صفحتها الخاصة على إنستغرام.