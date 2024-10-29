وسام حنا عن حرائق جزين: "الحرب من ميلة والحرايق من ميلة" (صورة)

عبّر ملك جمال لبنان السابق ومقدم البرامج وسام حنا عن حزنه العميق تجاه الأوضاع التي يعيشها لبنان حالياً، حيث اجتمعت آثار الحرب والحرائق التي اندلعت مؤخراً لتطال منطقة جزين، مسقط رأسه.

ونشر وسام عبر حسابه على إنستغرام صورة مؤثرة للأشجار والمساحات الخضراء التي تضررت بفعل الحرائق، مرفقاً إياها بكلمات تفيض بالألم: "الحرب من ميلة والحرايق من ميلة تانية يا ضيعان قلبي على حراج الصنوبر… قيتولي – جزين".

وأرفق الصورة بخاصية المكان محدداً بلدة حيطورة في جزين، ليعكس حجم الخسارة التي أصابت الطبيعة الخلابة في المنطقة.