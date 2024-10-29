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هربا من الحرب في غزة... عائلة فلسطينية تتخذ من المقابر مأوى
منوعات
2024-10-29 | 12:25
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هربا من الحرب في غزة... عائلة فلسطينية تتخذ من المقابر مأوى
هربا من الحرب في غزة... عائلة فلسطينية تتخذ من المقابر مأوى
بعد أكثر من عام على الحرب في غزة، يعيش أبو رزاق القصاص وأُسرته في مأوى مؤقت داخل مقابر بجنوب القطاع ويعتمدون في طعامهم على تبرعات غذائية.
وأُسرة القصاص، القادمة في الأساس من مدينة غزة في الجزء الشمالي من القطاع الساحلي، من بين العديد من النازحين الآخرين الذين يقيمون في مقابر خان يونس.
وقال أبو رزاق لوكالة رويترز، وهو يشير إلى شواهد القبور في المقابر "اطّلعوا كيف الرعب والخوف للأطفال. كمان فيش أكل وفيش شرب".
ونزح غالبية سكان غزة، وعددهم نحو مليوني نسمة، بسبب الهجوم الإسرائيلي المتواصل على القطاع، واضطر البعض مثل عائلة القصاص التي تضرر منزلها بشدة للنزوح أكثر من مرة.
وانخفضت كمية المساعدات التي تدخل غزة، كما أن هناك نقصا حادا في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتعيش عائلة القصاص على خبز يقومون بتسخينه على النار في الهواء الطلق وجبن وخليط من البهارات والقمح.
وقال أبو رزاق "أطفالي بعض المرات فيش أكل ولا شرب. بيقعدوا يعيطوا طول الليل بدهم أكل. من وين أجيبه والمعابر مسكرة... لا فيه أسواق ولا فيه معابر ولا شي. الخبز مش قادرين نجيبه".
وقالت غادة زوجة أبو رزاق "الحياة انعدمت عندنا في قطاع غزة كاملة سواء كان في الشمال أو في الجنوب".
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