كارين سلامة: يلي فيه شوية عقل بيبعت اولاده لبرا

المدمر مش الحرب بس،المدمر هو انك تعود شعب انو يتعايش مع الموت، والحروب امر طبيعي، تنخر دماغه بانو نعمة الحياة تزول امام الموت،صرلنا ٥٠ سنة عايشين سرقة هذه مش حياة،غلطة عمرنا اننا تعايشنا مع هالفكرة
كلنا مذنبون لم ننتفض للحياة فخذلتنا
يلي فيه شويه عقل بيبعت اولاده لبرا #لبنان
— carine salameh (@SalamehCarine) October 29, 2024
المدمر مش الحرب بس،المدمر هو انك تعود شعب انو يتعايش مع الموت، والحروب امر طبيعي، تنخر دماغه بانو نعمة الحياة تزول امام الموت،صرلنا ٥٠ سنة عايشين سرقة هذه مش حياة،غلطة عمرنا اننا تعايشنا مع هالفكرة
كلنا مذنبون لم ننتفض للحياة فخذلتنا
يلي فيه شويه عقل بيبعت اولاده لبرا #لبنان