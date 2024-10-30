كارين سلامة: يلي فيه شوية عقل بيبعت اولاده لبرا

كارين سلامة: يلي فيه شوية عقل بيبعت اولاده لبرا

جددت الإعلامية اللبنانية كارين سلامة دعمها لأبناء بلدها في ظل الأحداث المأساوية التي تحصل حالياً في لبنان.



وكتبت سلامة في منشور عبر حسابها على إكس: "المدمر مش الحرب بس،المدمر هو انك تعود شعب انو يتعايش مع الموت، والحروب امر طبيعي، تنخر دماغه بانو نعمة الحياة تزول امام الموت،صرلنا ٥٠ سنة عايشين سرقة هذه مش حياة،غلطة عمرنا اننا تعايشنا مع هالفكرة كلنا مذنبون لم ننتفض للحياة فخذلتنا يلي فيه شويه عقل بيبعت اولاده لبرا".