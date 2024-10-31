"يا شعب لبنان"... كارين سلامة تناشد: يجب علينا بناء دولة

يا شعب لبنان يجب علينا بناء دولة، كلنا، لازم يكون هدفنا بناء جيش ودولة قواية، والله العظيم ما ممكن نستمر إذا ما في دولة،اذا بنينا دولة كلنا منربح بلدنا حالنا ومستقبل اولادنا، صرلنا ٥٠ سنة بلا دولة خلينا نجرب ما رح نخسر أكثر من يلي خسرناه،
دولة منها خسارة لحدا هي ربح لكلنا#لبنان
— carine salameh (@SalamehCarine) October 30, 2024
يا شعب لبنان يجب علينا بناء دولة، كلنا، لازم يكون هدفنا بناء جيش ودولة قواية، والله العظيم ما ممكن نستمر إذا ما في دولة،اذا بنينا دولة كلنا منربح بلدنا حالنا ومستقبل اولادنا، صرلنا ٥٠ سنة بلا دولة خلينا نجرب ما رح نخسر أكثر من يلي خسرناه،
دولة منها خسارة لحدا هي ربح لكلنا#لبنان