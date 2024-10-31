"يا شعب لبنان"... كارين سلامة تناشد: يجب علينا بناء دولة

يا شعب لبنان يجب علينا بناء دولة، كلنا، لازم يكون هدفنا بناء جيش ودولة قواية، والله العظيم ما ممكن نستمر إذا ما في دولة،اذا بنينا دولة كلنا منربح بلدنا حالنا ومستقبل اولادنا، صرلنا ٥٠ سنة بلا دولة خلينا نجرب ما رح نخسر أكثر من يلي خسرناه،

دولة منها خسارة لحدا هي ربح لكلنا#لبنان — carine salameh (@SalamehCarine) October 30, 2024

أطلقت الإعلامية اللبنانية كارين سلامة صرخة غضب في منشور عبر حسابها على إكس ناشدت من خلالها الشعب اللبناني التوحد من أجل بناء دولة قوية.وجاء في المنشور: "يا شعب لبنان يجب علينا بناء دولة، كلنا، لازم يكون هدفنا بناء جيش ودولة قواية، والله العظيم ما ممكن نستمر إذا ما في دولة،اذا بنينا دولة كلنا منربح بلدنا حالنا ومستقبل اولادنا، صرلنا ٥٠ سنة بلا دولة خلينا نجرب ما رح نخسر أكثر من يلي خسرناه، دولة منها خسارة لحدا هي ربح لكلنا".