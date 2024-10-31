في ظل الأوضاع الراهنة... جيسيكا قهواتي تتضامن مع بعلبك

سلطت عارضة الأزياء ومقدمة البرامج اللبنانية جيسيكا قهواتي الضوء على مدينة بعلبك جراء الإعتداءات الإسرائيلية التي تتعرض لها في الوقت الحالي.وأعادت قهواتي نشر صورة عبر خاصية القصص المصورة على انستغرام لقلعة بعلبك وكتبت: "تخيلوا أنه يتم قصف اليونان أو روما الآن. هذا هو بلدي التاريخي لبنان وبالتحديد بعلبك التي تتعرض للهجوم من قبل إسرائيل".