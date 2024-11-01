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بعد التطورات الأخيرة... هذا ما تمنته جويل ماردينيان! (صور)
منوعات
2024-11-01 | 07:00
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بعد التطورات الأخيرة... هذا ما تمنته جويل ماردينيان! (صور)
بعد التطورات الأخيرة... هذا ما تمنته جويل ماردينيان! (صور)
أعربت خبيرة التجميل اللبنانية جويل ماردينيان عن حزنها جراء الأحداث التي تحصل حالياً في لبنان والشرق الأوسط، متمنية العودة إلى حياتها السابقة قبل بدء الحرب.
وكتبت جويل عبر خاصية القصص المصورة على انستغرام: "أرغب في العودة إلى حياتي قبل شهر تشرين الأول 2023"، مضيفةً: "أتمنى أن يكون لدينا جهاز تحكم عن بعد يعمل على العودة بالزمن إلى الوراء".
وتساءلت جويل: "هل تدركون كم تغيرنا منذ تشرين الأول الماضي؟"، وتابعت: "أنا أنظر إلى العالم بشكل مختلف الآن".
وختمت جويل: "أعتز بكل لحظة عندما أكون سعيدة، وأبحث عن اللحظات التي قد تجعلني أبتسم أو حتى أفضل الضحك والرقص بلا حدود".
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