ملابس بن لادن تتسبب في إيقاف حكم أسترالي

ملابس بن لادن تتسبب في إيقاف حكم أسترالي



كشفت رابطة الدوري الأسترالي لكرة القدم اليوم الاثنين انه تم إيقاف الحكم الأسترالي لي حسين عن إدارة مباريات الجولة الافتتاحية للموسم المقبل بسبب ارتدائه ملابس أسامة بن لادن في إحدى المناسبات، وذلك وفق وكالة "رويترز".



وتنكر حسين في هيئة مؤسس تنظيم القاعدة، الذي قُتل عام 2011 في غارة نفذتها قوات خاصة أميركية، في أيلول الفائت خلال احتفال الحكام بمناسبة نهاية الموسم في غرفة خاصة بمطعم في ملبورن، حيث كان موضوع الحفل "شخصيات من العقد الأول من القرن الحادي والعشرين".



وقالت رابطة الدوري في بيان إن الملابس كانت "غير مناسبة ومسيئة وغير لائقة" واعتذر حسين عن تصرفاته في بيان قال فيه "أنا آسف. لقد اسأت التقدير. لم أقصد أبدا الإساءة إلى أي شخص".



وقال ستيفن ماكبرني رئيس لجنة الحكام في رابطة الدوري إن حسين كان لديه سجل "ناجح" خلال سبع سنوات من التحكيم في الدوري وسيتم الترحيب به مرة أخرى بعد الإيقاف.



وينطلق الموسم الجديد للدوري الأسترالي في شهر آذار المقبل.