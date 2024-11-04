"شوية انسانية"... كارين سلامة: لبنان بشرف الكون كله

بعد في شي بصار على محلل ما طلع على الشاشات يكسر حيطان بلبنان؟عيل تحت الانقاض بهجوم همجي من كيان شيطاني،بطلت القصة مع أو ضد الحزب،كلمة جبر خاطر لشعب جبار ما عم تحكوا،خافوا الله بالضحايا والله لا يجربكم، #لبنان بشرف الكون كله،شوية انسانية،شو هالكره للبنان الفظيع بس الله كبير — carine salameh (@SalamehCarine) November 4, 2024

انتقدت الإعلامية اللبنانية كارين سلامة تحليلات المحللين السياسيين المتعلقة بالأوضاع في لبنان والشرق الأوسط في منشور عبر حسابها على إكس.وكتبت سلامة في المنشور: "بعد في شي بصار على محلل ما طلع على الشاشات يكسر حيطان بلبنان؟عيل تحت الانقاض بهجوم همجي من كيان شيطاني،بطلت القصة مع أو ضد الحزب،كلمة جبر خاطر لشعب جبار ما عم تحكوا،خافوا الله بالضحايا والله لا يجربكم، لبنان بشرف الكون كله،شوية انسانية،شو هالكره للبنان الفظيع بس الله كبير".