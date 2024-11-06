مع بداية فصل الشتاء... كارولينا دي أوليفيرا تجدد الصرخة: ساهموا في التبرّع رجاءً

مع بداية فصل الشتاء... كارولينا دي أوليفيرا تجدد الصرخة: ساهموا في التبرّع رجاءً



وجّهت الاعلامية كارولينا دي اوليفيرا رسالة إلى اللبنانيين وذلك بهدف نشر الوعي حول أهمية المساعدة في ظل الظروف القاسية التي يعيشها الشعب اللبناني حاليا خصوصا مع بداية فصل الشتاء.



وفي التفاصيل، تحدثت كارولينا دي اوليفيرا عن حجم الألم والمعاناة التي تعيشها العائلات المتضررة من الحرب والتي اضطُرت إلى مغادرة منازلها والبقاء في مراكز الإيواء أو على الطرقات.



وأشارت كارولينا دي أوليفيرا إلى أهمية المساعدات وضرورتها للتمكن من مساعدة أكبر عدد ممكن من الأشخاص، فالمساعدة قد تتجسّد بمشاركة الروابط الخاصة بالمساعدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وليس بالضرورة أن تكون عبارة عن مبالغ كبيرة.



وكتبت كارولينا دي أوليفيرا رسالة باللغة الانكليزية مفادها: "إنها رسالة موجهة إلى الأشخاص المتواجدين في الخارج. الشعب اللبناني بحاجة إلى تبرعاتكم، اللبنانيون ينامون في الشوارع. إنه فصل الشتاء وليس لدى الأشخاص المال لشراء مدفأة صغيرة في المراكز. نحن نقدّر مساعدتكم".



ووجهت كارولينا دي أوليفيرا رسالة أخرى باللغة الانكليزية جاء فيها: "في هذه الأوقات، يُعدُّ وجود أسقف فوق رؤوسنا أمرًا فاخرًا، فكر هل من الممكن أن تكون التالي؟ نحن نتعامل مع عدو شرس لا يمكن التنبؤ بأفعاله القادمة".