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رودولف هلال ينشر فيديو من الأرشيف: "لبنان بعيون النجوم العرب" (فيديو)

منوعات
2024-11-06 | 14:30
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رودولف هلال ينشر فيديو من الأرشيف: &quot;لبنان بعيون النجوم العرب&quot; (فيديو)
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رودولف هلال ينشر فيديو من الأرشيف: "لبنان بعيون النجوم العرب" (فيديو)

نشر الإعلامي رودولف هلال عبر صفحته الرسمية على إنستغرام مقطع فيديو من أرشيف برنامج "المجهول" الّذي عُرض على شاشة الـLBCI، بعنوان "لبنان بعيون النجوم العرب".

ويظهر في الفيديو مقتطفات من حلقات استضاف فيها رودولف مجموعة من النجوم العرب، من بينهم أيمن زيدان، سيف نبيل، شذى حسون، فلّة الجزائرية، أروى، شمس الكويتية، إيهاب توفيق، وأحمد زاهر.

وعبّر الفنانون خلال اللقاءات عن حبّهم الكبير للبنان، مشيدين بأهله وطبيعته الساحرة، ومتمنّين أن يعود الاستقرار والأمان إلى هذا الوطن الجميل.

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رودولف هلال

برنامج

المجهول

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حرب

سيف نبيل

أيمن زيدان

فلّة الجزائرية

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إيهاب توفيق.

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